Путин: Средний размер пенсий к 2024 году вырастет до 20 тыс. рублей

Предложенные российским правительством изменения в пенсионную систему обеспечат рост средней пенсии по стране до 20 тыс. рублей к 2024 году. При этом уже с 2019 года начнется индексация пенсий неработающих пенсионеров на уровень выше инфляции. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам страны, сообщает ИА «Татар-информ».

Он отметил, что изменения в пенсионной системе позволят уже в 2019 году проиндексировать на 7 процентов пенсии по старости, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года.

«В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14 тыс. 144 рубля», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что в дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции.

«Механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы. Это нужно сделать уже к его второму чтению в Государственной Думе», — заключил Владимир Путин.