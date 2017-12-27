Путин: Татарстан в числе регионов-лидеров по высоким стандартам в инвестиционной сфере

Президент России Владимир Путин поручил развивать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщает ИА «Татар-информ».

Рейтинг состояния инвестклимата уже стал хорошим стимулом для регионов, сказал Путин. Он является очередным шагом к прозрачности государственного управления и повышению ответственности власти перед обществом.

«Добиваться прогресса, работать над своей инвестиционно-управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно. Прошу Агентство стратегических инициатив совместно с Правительством, деловыми объединениями продолжить эту работу, развивать и совершенствовать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата», — сказал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

Путин обозначил группу регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере: Татарстан, Чувашия, Тульская, Калужская, Ульяновская, Тюменская области, Краснодарский край.

Республика Татарстан в третий раз подряд возглавила Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Результаты были представлены в июне этого года на заседании Петербургского международного экономического форума.