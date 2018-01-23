Путин увидит демонстрационный полет Ту-160М в Казани

Президент России Владимир Путин в среду-четверг посетит Башкирию и Татарстан, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в Казани посмотрит за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

«24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Республику Башкортостан. Глава государства посетит ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение», где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса», — отметили в пресс-службе. В Уфе у главы государства также запланирована рабочая встреча с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым.

В среду вечером президент прибудет в Казань, «где встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии». «На встрече планируется затронуть вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, а также подвести первые итоги работы Академии», — уточнили в пресс-службе.

По ее данным, 25 января Путин продолжит работу в Казани и посетит Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного Ту-160М и пообщается с работниками предприятия.