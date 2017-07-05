Пьяный мужчина выстрелил в 9-летнего ребенка, когда тот отказался убрать мусор

Следственный комитет по Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления (хулиганство, совершенное с применением оружия).

По версии следствия, вчера , 4 июля, в одном из поселков республики мужчина выстрелил из пневматического оружия в 9-летнего мальчика. Известно, что подозреваемый был пьян. СК предполагает, что мужчина вышел на улицу, где играли трое детей, и попросил их убрать мусор. Когда те отказались, мужчина выстрелил в одного из ребят. Ребенок ранен в ногу. Сейчас он находится в больнице.

Мужчина задержан, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.