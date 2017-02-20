Работники образования соревновались в спортивной подготовке

Февраль 20, 2017 0

Более полутора тысяч учителей, директоров школ, руководителей отделов и управлений образования из 45 районов Татарстана, сотрудников подведомственных учреждений, а также представителей Минобрнауки республики соревновались в ловкости, гибкости и скорости.  18 февраля в комплексе «Актаныш» Актанышского района состоялся финал традиционной зимней Спартакиады работников образования. В ней  принял участие и министр образования и науки Татарстана Э. Фаттахов.

Участники соревновались по нескольким дисциплинам: лыжная эстафета, шорт-трек,  хоккей, настольный теннис,  отжимание, подтягивание,  волейбол, перетягивание каната и др.

Для мужчин была заготовлена лыжная трасса протяженностью 2 км, для женщин — 1 км.

Спартакиада проводится Министерством образования и науки РТ ежегодно с 2013 года в  целях пропаганды физической культуры, популяризации спорта и усиления физкультурно-спортивной работы среди педагогов, руководителей образовательных учреждений  и  муниципальных органов управления образованием.

 

По материалам пресс-службы Министерства образования и науки РТ

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