Работники образования соревновались в спортивной подготовке

Более полутора тысяч учителей, директоров школ, руководителей отделов и управлений образования из 45 районов Татарстана, сотрудников подведомственных учреждений, а также представителей Минобрнауки республики соревновались в ловкости, гибкости и скорости. 18 февраля в комплексе «Актаныш» Актанышского района состоялся финал традиционной зимней Спартакиады работников образования. В ней принял участие и министр образования и науки Татарстана Э. Фаттахов.

Участники соревновались по нескольким дисциплинам: лыжная эстафета, шорт-трек, хоккей, настольный теннис, отжимание, подтягивание, волейбол, перетягивание каната и др.

Для мужчин была заготовлена лыжная трасса протяженностью 2 км, для женщин — 1 км.

Спартакиада проводится Министерством образования и науки РТ ежегодно с 2013 года в целях пропаганды физической культуры, популяризации спорта и усиления физкультурно-спортивной работы среди педагогов, руководителей образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием.

По материалам пресс-службы Министерства образования и науки РТ