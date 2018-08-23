Рафис Бурганов: «Директора школ не должны поощрять подлог на ВПР»

На Республиканском августовском совещании министр образования и науки рассказал о 48 школах Татарстана, где выявлены нарушения в проведении Всероссийских проверочных работ.



Глава министерства заявил, что директора школ, попавших в этот список, не должны поощрять подлог. Так необходимо провести тщательный анализ порядка проведения ВПР в и оказать методическую помощь учителям.

ВПР прошли необъективно в школах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Альметьевского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Нурлатского, Сабинского, Тетюшского, Черемшанского, Чистопольского районов, городов Набережные Челны и Казань.

Список школ России, в которых выявлены признаки необъективности результатов ВПР, опубликован Федеральным институтом качества образования. В данный список вошли 48 образовательных организаций Татарстана.