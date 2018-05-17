Рафис Бурганов открыл в Казани отборочные соревнования на финал WorldSkills Russia — 2018

В Казани состоялось открытие отборочных соревнований для участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia — 2018, в котором принял участие вице премьер-министр РТ — министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов. Мероприятие прошло на базе Межрегионального центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мне очень приятно, что на конкурсе представлены практически все наши возрастные категории — здесь и юниоры, и категории постарше. Очень приятно принимать такие мероприятия у себя в республике, в ее столице. Они являются двигателями прогресса у нас в Татарстане», — заявил в приветственной речи Рафис Бурганов.

«WorldSkills» сейчас только называется по-новому, в принципе, мы проводим то, что проводили и в советское время. Другое дело, что количество профессий, по которым мы сегодня проводим конкурс, увеличилось, сообщил он. «Надо стремиться, чтобы топ-50 российских профессий максимально приближались к топ-50 мировым. Мы не ставим такой самоцели, но в мире не должно оставаться профессий, которыми бы наши ребята не овладели в ближайшем будущем», — отметил министр.

То, что соревнования по айти-компетенциям проходят в Татарстане, это результат нашей общей работы. Нас поддержали Президент РТ и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», рассказал первый замминистра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков. «Что нам дает это движение? Мы можем посмотреть лучшие мировые стандарты, можем сравнить свои образовательные стандарты. Наша задача, чтобы наши ребята были конкурентоспособны», — заключил он.

В полуфинале принимают участие 148 конкурсантов и 140 экспертов из 57 регионов РФ, в том числе Республики Татарстан. Сборная РТ представлена во всех семи «взрослых» компетенциях «Ворлдскиллс»: видеопроизводство, графический дизайн, информационные кабельные сети, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», лазерные технологии, организация экскурсионных услуг и программные решения для бизнеса. Также сборная Татарстана принимает участие в двух компетенциях «Ворлдскиллс Юниоры».