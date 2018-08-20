Рафис Бурганов перечислил основные качества современного учителя

На встрече с молодыми учителями Татарстана министр образования и науки Рафис Бурганов обозначил основные качества, которыми должен обладать современный педагог. Министр считает, что, во-первых, современный учитель должен любить свою профессию. Во-вторых, —любить своих учеников. В-третьих, он должен хорошо знать свой предмет и уметь использовать в работе инновационные технологии.

«Когда мы учились в школе, любой учитель пользовался непререкаемым авторитетом. Даже родители школьников не могли ему возразить. Этого нельзя добиться указами, авторитет завоевывается годами. На мой взгляд, надо любить свою профессию, учеников и успевать за теми новшествами», – отметил Бурганов.

Сегодня состоялась ежегодная торжественная церемония посвящения молодых педагогов республики в профессию «Учитель».