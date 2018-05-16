Рафис Бурганов проведет республиканское родительское собрание

17 мая состоится шестое заседание Республиканского родительского интернет-собрания, посвященное особенностям воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Тема заседания – «Внимание! Особенный ребенок». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Эксперты интернет-собрания обсудят, как воспитывать и обучать детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, расстройством аутистического спектра, рассмотрят пути взаимодействия родителей особенных детей, учителей, воспитателей, дефектологов, психологов и других специалистов, которые непосредственно работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В работе собрания примут участие начальник управления общего образования Министерства образования и науки РТ Тамара Федорова, директор Центра адаптации, реабилитации и ресоциализации VERA, старший преподаватель Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, учитель-логопед Артем Игнатьев, руководитель отделения реабилитации и коррекции центра «Росток» Татьяна Макарова, учитель-дефектолог, тифлопедагог Ирина Куцко.

Онлайн-трансляция собрания будет вестись с 10:30 до 12:00 на сайте Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова по адресу: http://киу.рф/. Регистрация для просмотра интернет-собрания не требуется. В процессе трансляции слушатели смогут получить ответы на заранее присланные вопросы. Вопросы принимаются по адресу электронной почты: roditelirt@mail.ru