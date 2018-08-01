Рафис Бурганов рассказал о возрождении педуниверситета

В Татарстане ведется работа по возрождению педагогического университета, который будет готовить учителей для работы в школах республики. Об этом на IX Международном фестивале школьных учителей, стартовавшем сегодня в Елабуге, сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«В этом зале собрались неравнодушные люди. Вы являетесь двигателями прогресса, поэтому мы нуждаемся в педагогических кадрах. В этом году мы возрождаем педуниверситет», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что работа над воссозданием регионального педагогического вуза ведется по согласованию с Министерством науки и высшего образования РФ.