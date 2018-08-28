Рафис Бурганов: «Учителя должны довести до родителей, что татарский язык преподается в рамках ФГОС»

Министр образования и науки Татарстана дал напутствие учителям татарского языка.

Учителя должны довести до родителей, что татарский язык преподается в рамках ФГОС, заявил Бурганов во время августовского совещания, которое сегодня проходит в Набережных Челнах.

«Один-два часа в неделю отводится на изучение татарского языка. И вообще, не понятно, почему родители обделяют своих детей, решая за них, изучать им или нет еще один язык – татарский. Это же богатство – знание еще одного языка. Именно это нужно разъяснять родителям. Я прошу вас, коллеги, классные руководители, примените свое влияние, донесите до родителей эту истину», — сказал министр.