Рафис Бурганов встретился с участниками Межрегионального форума «Тартария»

Межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария» проходит с 6 по 20 августа в лагере «Заречье». Участники форума – старшеклассники из муниципальных районов Республики Татарстан, из 14 субъектов Российской Федерации и Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Форум условно был разделен на 4 образовательные блока: медиа (фото, видео, кино производства, соцсети, блогерство), добровольчество (социальная работа, экология, спорт), городские проекты (туризм, архитектура, благоустройство городских пространств), культура (хореография, вокал, искусство, творчество).

Ребята встретились с заместителем Премьер-министра РТ – Министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым. В течение встречи участники представили свои социальные проекты.