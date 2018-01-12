Разработанный Минобрнауки России законопроект уточнит категории заказчиков целевого обучения

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования целевого обучения» внесён в Государственную Думу распоряжением Правительства России от 26 декабря 2017 года №2945-р.

Основная цель разработанного Минобрнауки России законопроекта – совершенствование механизмов целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Законопроектом предлагается изложить статью 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в новой редакции и с новым наименованием – «Целевое обучение».

В число условий договора о целевом обучении предлагается включить обязательство гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении. Также предлагается ввести новую норму об установлении срока трудовой деятельности в организации, определённой договором, но не менее трёх лет, и срока трудоустройства в эту организацию.

При этом ответственность заказчика целевого обучения за нетрудоустройство гражданина предлагается установить не двукратно размеру социальной поддержки, как в Федеральном законе №273-ФЗ, а в сумме, равной трёхкратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте РФ, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

В перечень вопросов, регулируемых Правительством России, дополнительно планируется включить установление условий определения и изменения места трудовой деятельности, а также порядка выплаты компенсации заказчиком целевого обучения и возмещения расходов гражданином.

В законопроекте предлагается установить, что граждане имеют право на приём на целевое обучение при условии, что соответствующий договор заключён с заказчиком, который относится к категориям, установленным Федеральным законом №273-ФЗ. Законопроектом дополняется перечень таких категорий.

Приём на целевое обучение будет осуществляться по специальностям и направлениям подготовки в пределах определённой квоты. Такая квота будет устанавливаться Правительством России, органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления (в зависимости от источников финансирования контрольных цифр приёма с учётом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей).

Правительство России также предлагается наделить правом устанавливать квоту с указанием перечня субъектов РФ, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

К мерам ответственности, возникающей в случае неисполнения обязательств в рамках договора целевого обучения, законопроектом дополнительно предусматривается штраф в размере расходов за счёт которых обучается гражданин. Штраф будет выплачиваться гражданином или заказчиком целевого обучения в зависимости от того, кем допущено неисполнение обязательств.

Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать формированию эффективного механизма удовлетворения потребностей экономики квалифицированными кадрами со средним профессиональным и высшим образованием, в том числе направленного на приоритетное обеспечение потребности в кадрах тех субъектов РФ, где региональным рынком труда не может быть восполнен имеющийся дефицит кадров.

Источник: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12003