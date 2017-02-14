Развязка скандала в школе № 57 Москвы

История школы в Москве, получившая широкую известность среди общественности, имеет продолжение. Вчера Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего преподавателя школы №57 Бориса Меерсона, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, пишет «Интерфакс». Важно, что в настоящие время фигуранты громкого дела находятся в розыске. По информации ряда СМИ, Меерсон якобы уехал в Израиль.

Федеральные СМИ сообщают, что постановление об аресте Б. Меерсона и М. Немзер в понедельник были оставлены без изменения, а апелляционные жалобы их защиты – без удовлетворения. Заседания прошли в закрытом режиме.

Напомним, школа № 57 приобрела скандальную славу в сентябре 2016 года. Тогда в соцсети появился пост: «Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Немудрено было влюбиться». По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2010 года Меерсон совместно со своей знакомой Немзер находился в квартире одного из жилых домов на территории Западного округа Москвы. Здесь они неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика. На момент совершения преступления мальчику не было 16 лет.

К слову, судьба бывшего директора школы тоже не известна. После громкого скандала он подал заявление об увольнении.

«Магариф» уже писал на эту тему. Редакция журнала продолжит следить за развитием событий.

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