Ребенку оторвало руку при прыжке с тарзанки

В Алтайском крае 13-летний ребенок катался на тарзанки и лишился руки. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Следствие полагает, что в какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация. Вертолетом санавиации подростка доставили в больницу краевого центра.

Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых ребенок получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах.