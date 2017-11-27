Редакция журнала «Магариф» объявляет вакансию редактора сайта

Ноябрь 27, 2017 0

Если Вы умеете оперативно создавать новости, грамотно писать на татарском и русском языках, хотите работать и профессионально расти в творческой команде, то мы с удовольствием рассмотрим Вашу кандидатуру.

Обязанности:

  • Написание новостей на русском и татарском языках
  • Размещение текстовой и графической информации на сайтах (с версткой) редактирование материалов новостного характера, финальная вычитка материалов перед публикацией
  • Ведение социальных сетей

 Требования:

  • Знание татарского и русского языков
  • Умение самостоятельно собирать, анализировать и обрабатывать большой объем информации
  • Высшее образование (желательно педагогическое, филологическое или журналистское)
  • Грамотность
  • Опыт написания текстов на двух языках, редактирование текстов, перевод текстов
  • Продвинутый пользователь ПК
  • Организаторские способности
  • Опыт работы в информационных агентствах от 1-го года;
  • Наличие портфолио с публикациями обязательно.

 Условия:

  • Интересная работа, творческий коллектив, возможность профессионального роста
  • Оформление по ТК РФ
  • Зарплата определяется после собеседования

Вакансии с портфолио направлять на электронный адрес magarif@bk.ru

Телефон редакции (843) 222-06-09

 

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