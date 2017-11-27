Редакция журнала «Магариф» объявляет вакансию редактора сайта

Если Вы умеете оперативно создавать новости, грамотно писать на татарском и русском языках, хотите работать и профессионально расти в творческой команде, то мы с удовольствием рассмотрим Вашу кандидатуру.
Обязанности:
- Написание новостей на русском и татарском языках
- Размещение текстовой и графической информации на сайтах (с версткой) редактирование материалов новостного характера, финальная вычитка материалов перед публикацией
- Ведение социальных сетей
Требования:
- Знание татарского и русского языков
- Умение самостоятельно собирать, анализировать и обрабатывать большой объем информации
- Высшее образование (желательно педагогическое, филологическое или журналистское)
- Грамотность
- Опыт написания текстов на двух языках, редактирование текстов, перевод текстов
- Продвинутый пользователь ПК
- Организаторские способности
- Опыт работы в информационных агентствах от 1-го года;
- Наличие портфолио с публикациями обязательно.
Условия:
- Интересная работа, творческий коллектив, возможность профессионального роста
- Оформление по ТК РФ
- Зарплата определяется после собеседования
Вакансии с портфолио направлять на электронный адрес magarif@bk.ru
Телефон редакции (843) 222-06-09