Редакция журнала «Магариф» объявляет вакансию редактора сайта

Если Вы умеете оперативно создавать новости, грамотно писать на татарском и русском языках, хотите работать и профессионально расти в творческой команде, то мы с удовольствием рассмотрим Вашу кандидатуру.

Обязанности:

Написание новостей на русском и татарском языках

Размещение текстовой и графической информации на сайтах (с версткой) редактирование материалов новостного характера, финальная вычитка материалов перед публикацией

Ведение социальных сетей

Требования:

Знание татарского и русского языков

Умение самостоятельно собирать, анализировать и обрабатывать большой объем информации

Высшее образование (желательно педагогическое, филологическое или журналистское)

Грамотность

Опыт написания текстов на двух языках, редактирование текстов, перевод текстов

Продвинутый пользователь ПК

Организаторские способности

Опыт работы в информационных агентствах от 1-го года;

Наличие портфолио с публикациями обязательно.

Условия:

Интересная работа, творческий коллектив, возможность профессионального роста

Оформление по ТК РФ

Зарплата определяется после собеседования

Вакансии с портфолио направлять на электронный адрес magarif@bk.ru

Телефон редакции (843) 222-06-09