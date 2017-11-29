Решение по вопросу преподавания татарского языка в школах Татарстана найдено

Сегодня Госсовет РТ завершил обсуждение языкового вопроса, решение которого переносилось уже дважды. Последние недели руководство Татарстана, Минобрнауки, учителя, школьники и родители ждали ответного письма от Ольги Васильевой. Сегодня на заседании с коротким докладом выступил прокурор Илдус Нафиков. Фарид Мухаметшин предложил не открывать прений, а принять готовое решение.

Последние пару месяцев в школах республики прогремели проверки. Прокуратура проверяла учебные планы на их соответствие ФЗ «Об образовании».

«Прокуратура совместно с Рособрнадзором проверила 1412 образовательных организаций. Всего выявлено 3856 нарушений закона. Нарушений нет только в 24-х школах. За время проверок в адрес прокуратуры поступило 1716 жалоб. Предписания ведомства выполнены во всех образовательных организациях за исключением одной школы», — сообщил прокурор.

Председатель Госсовета РТ сообщил о том, что ответное письмо от федерального министерства на просьбу президента Рустама Минниханова получено.

«28 ноября Ольга Васильева направила в наш адрес примерные учебные планы, предусматривающие изучение государственных языков республик РФ, где законодательно установлен государственный язык республик. Необходимо отметить, что проведена большая работа, найдено общее понимание с коллегами из федерального министерства. Основным итогом проведения консультаций стало то, что татарский язык как государственный язык Республики Татарстан в рамках учебных планов в школах будет изучаться», — сказал Фарид Хайруллович.

Министерству образования и науки Татарстана предстоит большая работа по внесению изменений в рабочие программы по татарскому языку, обновлению учебной литературы, методических документов, повышению квалификации и переподготовке кадров.

Фарид Мухаметшин отметил, что Комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам во главе с депутатом Разилем Валеевым будет держать этот вопрос на контроле и время от времени возвращаться к его обсуждению.