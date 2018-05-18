Республика Татарстан — в лидерах по эффективности реализации молодёжной политики

Об этом сообщил руководитель Росмолодёжи А.В. Бугаев на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодёжи, который прошел 16 мая в Минобрнауки России.

Руководитель Росмолодёжи рассказал о том, что в 2018 году в различных конкурсных инициативах федерального агентства приняли участие все субъекты России.

– По итогам 2017 года был составлен рейтинг эффективности реализации молодёжной политики. В первую тройку вошли: Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан. Особенно стоит отметить регионы, которые значительно поднялись в этом рейтинге: Республика Дагестан, Нижегородская, Астраханская и Волгоградская области. Впервые в 2018 году все субъекты России приняли участие в тех или иных конкурсах молодёжных инициатив Росмолодёжи. На сегодняшний день количество участников мероприятий составляет более 70 тысяч студентов из более чем 2 тысяч студенческих клубов, которые функционируют в 47 молодёжных лигах, – заявил руководитель ведомства.