Республику Татарстан за активную экологическую политику в Год экологии отметили на всероссийском уровне

Республику Татарстан наградили за активную экологическую политику в Год экологии. Торжественная церемония награждения прошла в рамках Заседания Федерального экологического совета, которая прошла под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Мурада Керимова.

Сертификат за активную экологическую политику в Год экологии вручили Министру экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фариду Абдулганиеву. Глава Минэкологии Татарстана отметил, что в республике обеспечивается снижение негативного воздействия на окружающую среду.

«В рамках Года экологии проведен ряд природоохранных мероприятий, позволяющих предотвратить ущерб природе: построены и реконструированы мощные биологические очистные сооружения, реализован перевод общественного транспорта на газомоторное топливо, открыты новые парки и скверы. Огромную роль в сохранении природных ресурсов играет население республики. Только в рамках санитарно-экологического двухмесячника в экологических мероприятиях приняли участие 1 200 000 татарстанцев, что составляет 66% от количества активного населения республики», — рассказал Фарид Абдулганиев.

Министр также подчеркнул, что республика не останавливается на достигнутом, а продолжает реализовывать ряд природоохранных программ. Татарстан участвует в двух приоритетных проектах «Чистая страна» и «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». В стратегическом федеральном проекте по оздоровлению Волги Татарстан активно участвует в соответствии с перечнем поручений Президента России В. Путина от 5 декабря 2016 года. Отметим, что наша республика реализует эту деятельность как пилотный регион. Федеральный проект предусматривает применение наилучших доступных технологий для сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Волжского бассейна поэтапно, начиная с 1 января 2019 года.

По проекту «Чистая страна» осуществляется рекультивация нефтезагрязненных земель в городе Буинске. Также планируется открыть в Татарстане Центр разведения снежных барсов, цель которого – обеспечение успешного размножения и выращивания молодняка. В дальнейшем подготовка их к выпуску в природу будет проводиться в Центре адаптации снежного барса, который планируется построить в границах исторического ареала – на территории Республики Алтай или Красноярского края.

Также в рамках Заседания Федерального экологического совета за достижения в области экологии были отмечены 3 предприятия Республики Татарстан: «КАМАЗ», «ТАИФ-НК», «Татнефть».

Пресс-служба МЭПР РТ