Рособрнадзор объявил о создании международного совета по оценке качества образования

О создании Международного совета по оценке качества образования объявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе Байкальского образовательного форума. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Международный совет займется обсуждением стратегических вопросов развития системы оценки компетенций обучающихся.

«Мы приняли решение на Байкальском образовательном форуме создать Международный совет по оценке качества образования. Мы приглашаем к участию в работе этого совета наших экспертов, представителей органов государственного управления образованием, международных экспертов. Только совместными усилиями мы сможем выработать правильные решения», — сообщил Сергей Кравцов.

К настоящему времени уже многое сделано для развития комплекса оценочных процедур в российской системе образования, сформировано квалифицированное экспертное сообщество, в том числе имеющее опыт участия в международных сравнительных исследованиях качества образования.