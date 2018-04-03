Рособрнадзор опровергает информацию о переносе сроков ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опровергает появившуюся в Интернете информацию о переносе сроков проведения единых государственных экзаменов по русскому языку и математике во время основного периода 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

В Сети появилась информация о том, что экзамены будут перенесены. Рособрнадзор информирует, что подобные сообщения ложные. Экзамены пройдут в установленные ранее приказом Министерства образования и науки РФ сроки: основной срок сдачи ЕГЭ по математике базового уровня – 30 мая, математике профильного уровня – 1 июня, русскому языку – 6 июня.

«Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, необходимости в их переносе нет. В регионах и на федеральном уровне продолжается плановая подготовка к основному периоду ЕГЭ этого года. Выпускники также могут продолжать спокойно готовиться к экзаменам», — заявил заместитель министра образования и науки – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля.