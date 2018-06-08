Рособрнадзор подвел итоги апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 классах

95% девятиклассников успешно справились с заданиями устной части экзамена по русскому языку, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Апробация проводилась 13 и 16 апреля во всех российских школах, участие в ней приняли почти 936 тысяч учащихся из 28,5 тысяч школ. «Магариф» сообщал о том, что в Татарстане эту процедуру прошли учащиеся 290 школ.

Итоговое собеседование включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух,

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации,

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем,

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, — это тексты о выдающихся людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин, знаменитый хирург Николай Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и доктор из Красноярска, который в сложных условиях провел операцию и спас жизнь ребенку.