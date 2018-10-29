Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях информирования обучающихся сообщает о приостановлении действия лицензии. Речи одет о Московском технологическом институте, действие лицензии которого приостанавливается.

Также, согласно решению Рособрнадзора, приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

Как уточняется на сайте Рособрнадзора, при приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения