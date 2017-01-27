Рособрнадзор проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам ЕГЭ и ГИА-9

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:

• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;

• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;

• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

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Начало мероприятия: 11:00 мск.

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж.

Аккредитация СМИ по электронной почте: press@obrnadzor.gov.ru до 17:00 14 февраля 2017 г.

Телефон для справок +7 (495) 608-61-77.

Источник: http://obrnadzor.gov.ru/