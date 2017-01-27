Рособрнадзор проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам ЕГЭ и ГИА-9

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:
• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
— по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
— на странице Рособрнадзора в социальных сетях
Начало мероприятия: 11:00 мск.
Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж.
Аккредитация СМИ по электронной почте: press@obrnadzor.gov.ru до 17:00 14 февраля 2017 г.
Телефон для справок +7 (495) 608-61-77.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.