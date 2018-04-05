Рособрнадзор рассказал, какие выпускники чаще других получают 100 баллов на ЕГЭ

Количество участников единого государственного экзамена, сумевших показать наивысший результат в 100 баллов, в последние три года стабильно и составляет примерно 0,7% от общего числа сдающих ЕГЭ. В Рособрнадзоре выяснили, участники какого экзамена чаще получают максимальное количество баллов.

В 2017 году набрать 100 баллов по различным предметам удалось пяти тысячам участников, а за период с 2014 по 2017 год клуб стобалльников пополнился на 17,9 тысячи человек. Более 70% среди них – девочки.

По информации пресс-службы Рособрнадзора, стабильно высокий процент тех, кому удалось добиться наивысшего успеха, среди участников ЕГЭ по русскому языку, 100 баллов ежегодно набирают примерно 0,5% из них. Это обязательный предмет для всех выпускников, поэтому русский язык традиционно является самым массовым экзаменом. В 2017 году его сдавали около 645 тысяч человек, из которых 3,1 тысячи смогли показать 100-балльный результат. Список других предметов, которые лучше других даются стобалльникам, год от года колеблется. В прошлом году это были литература – 100 баллов получили почти 0,8% участников экзамена, информатика (около 0,7% стобалльников среди участников) и химия (0,5% стобалльников). В 2016 году 0,6% стобалльников было среди участников ЕГЭ по литературе и 0,5% среди сдававших географию. В 2015 году 100 баллов на ЕГЭ получили 0,6% участников экзаменов по химии и литературе.

Напомним, в прошлом году заветные 100 баллов на ЕГЭ получили 123 татарстанских выпускника. Среди отличившихся были те, кто получил максимальные баллы сразу по нескольким предметам. В Татарстане четыре таких ученика. Двое из них — стобалльники по трем ЕГЭ. Так ребята из Бугульмы и Казани успешно сдали экзамены по русскому языку химии и биологии.