Рособрнадзор составит список школ, в которых ВПР проходят необъективно

На ММСО заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев обратил внимание муниципальных руководителей на необходимость правильной работы с результатами оценочных процедур в образовании. Работа должна быть в первую очередь нацелена на выявление слабых школ и учителей, оказание им необходимой методической поддержки, сообщает пресс-служба ведомства.

«В апреле и мае этого года идет очередной цикл проверочных работ. Регионы и школы уже относятся к ним достаточно спокойно. Я думаю, что по итогам этого цикла мы увидим снижение процента школ, которые показывают необъективные результаты. Мы в этом году посмотрим, как ситуация в той или иной школе изменилась, и снова дадим список школ, где ВПР проводятся, по нашему мнению, необъективно», — сказал Анзор Музаев.