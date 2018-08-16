Рособрнадзор заподозрил учителей 3 тыс. школ в необъективности на ВПР

Опубликован список школ, которые необъективно провели ВПР в 2018 году. Около 3 тысяч школ вошли в перечень образовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных работ 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов, сообщает пресс-служба Рособнадзора.

В прошлом году анализ выявил свыше 3 тысяч школ с необъективными результатами. Почти 850 образовательных организаций показывают необъективные результаты ВПР на протяжении двух лет – в 2017 и в 2018 году.

При анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

Напомним, в апреле-мае 2018 года ВПР проводились для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11 классов.