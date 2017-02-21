Рособрнадзор запретил прием в два института, ещё два вуза лишены аккредитации

Февраль 21, 2017 0

За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием некоторые вузы. Два учебных заведения лишены государственной аккредитации по отдельным направлениям подготовки, сообщает Рособрнадзор. Во втором списке есть и вуз Татарстана.

Запрещен прием в:

  1. Гуманитарный институт (г. Москва),
  2. Невский институт языка и культуры.

Набережночелнинский государственный педагогический университет лишен лицензии по направлению подготовки «Экономика и управление». В этом же списке и Губкинский филиал Белгородского государственного технологического  университета им. В. Г. Шухова.

Для справки:  Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие его деятельности ФГОС.  В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Но нужно учитывать, что вуз не может выдавать дипломы образца, установленного Минобрнауки РФ,  и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения). classroom-1699745_640

Источник фотографии: pixabay.com

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