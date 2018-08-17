Рособрнадзор запретил прием в два вуза

Август 17, 2018 0

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, прием в которые запрещен, передает пресс-служба ведомства. 

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Сочинский институт моды, бизнеса и права», Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

Напомним, приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.

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