Рособрнадзор запретил прием в несколько вузов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 03 августа по 09 августа 2018 г. применены следующие меры по результатам проведенных проверок.

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в :

1. НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»;

2. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления».