Рособрнадзор запретил прием в несколько вузов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 03 августа по 09 августа 2018 г. применены следующие меры по результатам проведенных проверок.
За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:
1. НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»;
2. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления».
За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:
1. НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»;
2. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления».
Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Религиозной образовательной организации высшего образования Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия».
На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии ЧОУ ВО «Первый московский юридический институт».