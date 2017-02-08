Роспотребнадзор о Законе «О защите прав потребителей»

7 февраля исполнилось 25 лет Закону РФ «О защите прав потребителей» По этому случаю в ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция с участием заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марины Трофимовой и начальника отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалии Арслановой. Специалисты рассказали журналистам о об итогах деятельности Роспотребнадзора за 2016 год и изменениях в Законе РФ «О защите прав потребителей».