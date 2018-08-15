Роспотребнадзор открывает горячую линию по качеству товаров для школьников

С 16 августа начнет свою работу традиционная Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проводят тематическое консультирование с 16 августа по 4 сентября 2018 г. по телефонам «горячих линий», на личных приемах в Управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и Консультационных центрах (пунктах) для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, ежегодно на горячие линии поступают тысячи звонков, связанных с подготовкой к новому учебному году. Чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров.