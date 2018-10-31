Роспотребнадзор проводит проверку детских садов республики

Октябрь 31, 2018 0

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан контролирует деятельность дошкольных учреждений. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В третьем квартале этого года в рамках плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий специалистами было обследовано 116 детских садов.

Сообщается, что в общей сложности за отчетный период: удельный вес неудовлетворительных проб воды составил 2,6%; гигиеническим нормам не соответствовали 1,3% процента проб готовых блюд; в 2,3% случаев выявлено наличие бактерий кишечной палочки.

По результатам проведенных проверок составлено 235 протоколов об административном правонарушении.

На контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан находится 1962 дошкольных образовательных организаций.

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