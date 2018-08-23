Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой школ к 1 сентября

Роспотребнадзором усилен контроль за подготовкой школ к новому учебному году во всех регионах. Эксперты уже выдали более 16 тысяч предписаний, касающихся проведения ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобретения учебной мебели, холодильного и технологического оборудования на пищеблоки, благоустройства территорий.

На сегодняшний день реализовано около 90 % всех необходимых мероприятий в рамках подготовки школ к новому учебному году, сообщает пресс-служба ведомства.

За выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено около 25 тысяч постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму более 195 млн руб., в суды направлено более 3-х тысяч дел о привлечении к административной ответственности, из которых на сегодняшний день 85% удовлетворены.