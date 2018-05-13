Российские школьники завоевали 8 медалей на международной олимпиаде по физике

С 5 по 13 мая в Ханое (Вьетнам) прошла Азиатская олимпиада школьников по физике, в которой приняли участие 188 школьников из 25 стран мира.

Итоги соревнования были подведены 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Российские школьники завоевали 8 медалей.

«Безусловно, показанные достижения – результат большого труда самих школьников, их школьных наставников и тренеров национальной сборной. Школьники готовились и тренировались в течение года, после того как изначально стали кандидатами по результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике», – отметил руководитель сборной России В.А. Шевченко.