Россобрнадзор назвал сроки ВПР 2018 года

Всероссийские проверочные работы будут проведены для учащихся 4 и 5 классов во всех школах России, в 6 и 11 классах – по решению школ.

ВПР для 4 классов откроет русский язык. Первую часть работы учащиеся напишут 17 апреля, вторую – 19 апреля. ВПР по математике пройдет в 4 классах 24 апреля, по окружающему миру – 26 апреля. Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку, 19 апреля – по математике, 24 апреля – по истории, 26 апреля – по биологии. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В этом году всероссийские проверочные работы пройдут в добровольном порядке для учеников 6 и 11 классов. 18 апреля шестиклассники напишут ВПР по математике, 20 апреля – по биологии, 25 апреля – по русскому языку, 27 апреля – по географии, 11 мая – по обществознанию, 15 мая – по истории.