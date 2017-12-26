Россобрнадзор рассказал о результатах итогового сочинения

Итоговое сочинение успешно написали 98% выпускников российских школ, остальные участники экзамена не смогли написать сочинение нужного объема, сообщает пресс-служба ведомства. 0,67 % выпускников текущего года не смогли написать сочинение нужного объема (не менее 250 слов), 0,77 % итоговых сочинений были признаны экспертами образовательных организаций несамостоятельными.

Итоговое изложение написали более 13 тысяч школьников со всей России. Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений тем сочинений в 2017-2018 учебном году: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Самым популярным направлением для написания сочинения стало «Равнодушие и отзывчивость». На втором месте по популярности «Верность и измена», на третьем — «Смелость и трусость».

Школьники, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 7 февраля и 16 мая 2018 года.