РТРС завершила создание сети цифрового телевещания в России

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) завершило создание цифровой эфирной телевизионной сети в России.

Как сообщает пресс-служба компании, последним, 5040-м по счету объектом стала названная в честь соседней морской губы телебашня «У́ра» в поселке Видяево Мурманской области.

Цифровая эфирная сеть начала создаваться в России в 2009 году. В среднем РТРС вводила в эксплуатацию три цифровых передатчика в сутки.

До начала реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» 44% жителей страны принимали не более четырех телеканалов, около 25% – один или два телеканала. На данный момент 20 цифровых каналов доступны не менее чем 98,4% россиян. При этом 90% выделенных на реализацию идеи средств оказались направлены на охват телесигналом 40% жителей России, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях.

Из 5040 станций 4004 были возведены с нуля. В Европейской части России одна станция охватывает в среднем 40 тыс. жителей, а на Дальнем Востоке – 9 тыс.

С конца ноября 2018 года начался ввод в эксплуатацию ранее находившихся в режиме ожидания передатчиков второго мультиплекса. Теперь он полностью завершен – последним был включен передатчик на телебашне в селе Куруш Докузпаринского района Дагестана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после запуска второго мультиплекса в Татарстане 99,3% населения республики могут принимать 20 цифровых эфирных телеканалов в высоком качестве и без платы за просмотр.

Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/12/28/637975/