Рустам Минниханов: «К учебному году не готовы 75 школ»

Кроме того, по словам Минниханова, по 19 общеобразовательным организациям не завершены работы по капремонту, в том числе в части обеспечения пожарной безопасности.

Минстрою РТ и Минобразу РТ поручено изучить вопрос готовности школ и устранить имеющиеся недочеты.