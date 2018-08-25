Рустам Минниханов: «К учебному году не готовы 75 школ»

Август 25, 2018 0
К новому учебному году не готовы 75 школ Татарстана. Об этом стало известно на сегодняшнем совещании в Доме Правительства.
Президент Рустам Минниханов призвал обратить пристальное внимание на готовность общеобразовательных организаций к новому учебному году, сообщает пресс-служба главы республики. Он привел следующие данные: по уточненной информации, на 23 августа к учебному году не готовы в республике 75 школ в Казани, Буинске, Набережных Челнах, Кукморском, Нурлатском, Черемшанском, Менделеевском, Высокогорском, Лениногорском, Муслюмовском, Камско-Устьинском и других районах.

Кроме того, по словам Минниханова, по 19 общеобразовательным организациям не завершены работы по капремонту, в том числе в части обеспечения пожарной безопасности.

Минстрою РТ и Минобразу РТ поручено изучить вопрос готовности школ и устранить имеющиеся недочеты.

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