Рустам Минниханов наградил лауреатов Госпремии им. Тукая

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил лауреатов Государственной премии имени Габдуллы Тукая. Церемония награждения прошла на сцене театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, пишет ИА «Татар-информ».

В этом году престижной премии удостоены писатель Камиль Каримов за две книги, изданные в Татарском книжном издательстве ( «Карурманда кара песи» и «Игезэклэр йолдызлыгы»); художник Михаил Кузнецов за 33 картины «Белые холсты. Народы Поволжья» и творческая группа «Таттелекома» в составе Лутфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова за реализацию значимых проектов в сфере культуры.

Рустам Минниханов со сцены театра поздравил собравшихся и всех татарстанцев с Днем родного языка и днем рождения великого татарского поэта. Он напомнил о том, что ровно 60 лет назад была учреждена государственная премия.

«Те, кто получает эту высокую награду, вносят огромный вклад в развитие татарского народа», — сказал Президент Татарстана и пожелал лауреатам государственной премии этого года успехов.

В своем выступлении Рустам Минниханов большое внимание уделил вопросу сохранения родного языка: «Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам. Мы должны сохранить родной язык, культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение». По словам Минниханова, в этом вопросе нужно старание и единство народа.

Сразу после вручения премии, лауреаты поделились впечатлениями.

«Получение премии Тукая для меня — очень большое событие. Оценен 10-летний труд коллектива нашей компании. Мы всеобъемлюще занимаемся не только возрождением памятников Тукая, но и реализуем различные социально-значимые проекты», — поделился эмоциями с журналистами новоиспеченный лауреат премии Лутфулла Шафигуллин. Он напомнил о том, что их труд оценил и Президент России Владимир Путин, который во время поездки в Казань изъявил желание встретиться с Шафигуллиным.

Лутфулла Шафигуллин считает, что награда ему присуждена с авансом и послужит толчком для реализации новых проектов. Он сообщил, что планирует половину денежной премии передать музею Тукая в Казани, половину — детям-сиротам. «Это символично, так как сам Тукай был сиротой», — сказал лауреат премии.

Камиль Каримов, процитировав Тукая, отметил, что только титанический труд и старания могут привести к такой престижной награде. А Михаил Кузнецов поблагодарил руководство республики и весь татарстанский народ за столь высокую оценку его труда.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Основная тема торжества этого года — 60-летие со дня учреждения премии им. Тукая. Сегодня на торжественном мероприятии вспомнили первых его обладателей. Завершилось торжество исполнением песни «Туган тел».