Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с поздравлением Минтимера Шаймиева

Кадерле Минтимер Шарипович, туган конегез белэн ихлас тэбрик итэм! Исэнлек-саулык, озын гомер телим. Сезнен белэн бергэ "Без булдырабыз!"

A video posted by Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) on Jan 19, 2017 at 10:03pm PST