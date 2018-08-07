Рустам Минниханов поручил создать в Татарстане рабочую группу по взысканию алиментов

На совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу по взысканию задолженностей по алиментам. Возглавит новую структуру вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает ИА «Татар-информ».

«В состав группы войдут представители прокуратуры, регионального отделения Федеральной службы судебных приставов и ряда других органов. Остальные подробности станут известны позднее, когда группа приступит к работе. Произойдет это в ближайшее время», — сообщил пресс-секретарь Президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

Проблема задолженности по алиментам в республике стоит достаточно остро: общая сумма задолженности превышает 3 млрд рублей. Необходима проработка эффективной стратегии взыскания этих средств, подтвердил Хайруллин.