Рустам Минниханов приветствовал участников августовского педагогического совещания

Август 23, 2018 0

В Кукморском районе началось ежегодное августовское совещание работников образования и науки РТ. С приветственным словом выступил президент  Рустам Минниханов. 

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«Мы проанализируем итоги прошлого года, поставим задачи к новому учебному году. Татарстан — интенсивно развивающая республика. Эффективное образование способствует обеспечению конкурентоспособности юных татарстанцев. Желаю продуктивной работы!», — напутствовал Минниханов.

Согласно программе совещания,  далее участники заслушают доклад заместителя Премьер-министра РТ– министра образования и науки Рафиса Бурганова на тему: «Образование Республики Татарстан – инвестиции в будущее».

Глава Кукморского района Сергей Димитриев  расскажет о системе образования района.  Директор Казанского педагогического колледжа Анфиса Залялова выступит с докладом «Современный педагог: новые требования и практики подготовки». Студент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, двукратный призер Всероссийской олимпиады школьников по экологии  Альмир Абубакиров  расскажет историю своих успехов на интеллектуальных состязаниях.

Напомним, на официальном сайте Првавительства РТ организована прямая видеотрансляция совещания.

 

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