Рустам Минниханов вручил 11 педагогам Татарстана государственные награды

Президент РТ Рустам Минниханов объявил одиннадцати педагогическим работникам республики благодарность, присвоил звания «Народный учитель РТ», «Заслуженный учитель РТ», «Заслуженный деятель науки РТ», «Заслуженный работник Высшей школы РТ» и наградил медалью «За доблестный труд». Церемония вручения государственных наград состоялась в рамках ежегодного августовского совещания.

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие образования и многолетнюю плодотворную работу медалью «За доблестный труд» награжден начальник Отдела образования Кукморского района Роберт Мансуров.

За выдающийся вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Народный учитель РТ» присвоено учителю русского языка и литературы гимназии № 126 Советского района г. Казани Людмиле Грезиной, учителю географии Ташкичинской школы Арского района Масгуту Гарифзянову.

За плодотворную научную деятельность и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ» присвоено доктору медицинских наук, профессору Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрею Киясову.

За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и заслуги в научно-исследовательской деятельности почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы РТ» присвоено профессору, доктору экономических наук КИУ Тимуру Крамину.

За заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель РТ» присвоено заведующему отделом ЦДТ «Танкодром» Советского района г. Казани Ирине Пименовой, учителю татарского языка школы № 2 г. Арск Лилии Фатыховой, учителю начальных классов лицея № 2 г. Альметьевска Фариде Мавлитовой, заведующему детского сада «Теремок» г. Буинска Равие Ситдиковой.

Распоряжением Президента за многолетний плодотворный труд большой вклад в развитие системы образования первому заместителю министра образования и науки Андрею Поминову объявлена благодарность Президента Татарстана.