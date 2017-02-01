Рустам Минниханов встретился с министром образования и науки России Ольгой Васильевой

С рабочей поездкой в Москве находился сегодня во второй половине дня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В рамках рабочей поездки Рустам Минниханов встретился с министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой. Состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией в регионе ряда проектов в сфере образования.

Кроме того, глава Минобрнауки России и Президент Республики Татарстан обсудили перспективы дальнейшего развития Казанского (Приволжского) федерального университета. Во встрече также приняли участие министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов и ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.

Пресс-служба Президента РТ. Использованы материалы московского филиала «ТНВ».