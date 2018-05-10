Рустам Минниханов: За прошедшее десятилетие KazanSummit вырос в 10 раз

Май 10, 2018 0

Российско-исламский форум KazanSummit ежегодно набирает обороты и за прошедшее десятилетие заметно преобразился. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов, пишет ИА «Татар-информ».

«Мы собираемся уже в десятый раз, KazanSummit набирает обороты. За эти десять лет мы выросли в десять раз. Сегодня этот саммит стал совершенно другой — исламский банкинг уже перерос в халяльный образ жизни. Форум получил поддержку Президента России. Есть его поручение, что через казанскую площадку Россия должна иметь тесный контакт с исламским миром», — отметил Рустам Минниханов.

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Он напомнил, что в РФ проживает около 20 млн мусульман и выразил надежду, что казанский форум поможет сблизиться России с исламским миром.

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