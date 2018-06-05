Сабантуй в Азнакаево примет гостей из 14 районов Татарстана и 3 областей России

Межрегиональный Сабантуй народов бассейна реки Ик состоится в Азнакаевском районе Татарстана 23 июня.

Остаются считанные дни до самого ожидаемого национального праздника – Сабантуй.

Праздничные мероприятия в селах Азнакаевского района состоятся 16 июня.

А 23 июня в городе Азнакаево пройдет грандиозный межрегиональный Сабантуй народов бассейна реки Ик.

Ожидается прибытие на межрегиональный Сабантуй в Азнакаево гостей из 14 районов Татарстана и 3 областей России.

На днях на майдане Сабантуя состоялось совещание с участием руководителей, организаторов по подготовке к празднику в райцентре. На нем были определены задачи каждого трудового коллектива.

Источник: http://aznakaevo-rt.ru/