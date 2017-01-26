«Самая прочная фигура – треугольник»

— У каждого ребенка есть талант, утверждает Марат Минтагирович Фаттиев. Гимназия, которой он руководит занимает 33 строку среди 100 лучших школ республики. Как татарская женская гимназия-интернат № 4 г.Казани за сравнительно короткий срок достигла таких образцовых показателей? В чем особенность этого учебного заведения, расположенного в самом промышленном районе столицы, по сравнению с другими школами? Чтобы ответить на эти вопросы мы отправились на улицу выдающегося просветителя Галимджана Баруди, где и находится данная гимназия.

В этом году вашей гимназии 20 лет. С точки зрения истории татарского просветительства – это довольно короткий срок. Но за это время вы сумели обогнать учебные заведения с биографией, насчитывающей не один десяток лет и прочно закрепиться в «зеленой зоне».

— История нашей гимназии тесно переплелась с историей новой государственности Республики Татарстан. На территории, где мы сейчас находимся, раньше был детский сад завода «Серп и молот». В результате буйных ветров перестройки 90-х годов прошлого столетия, здание пришло в упадок и осталось буквально без окон и дверей. Благодаря турецким бизнесменам, здание привели в порядок и открыли там татарско-турецкий лицей для девочек. Как мы знаем, турецкие преподаватели были вынуждены прекратить свою деятельность и уехать из России в связи с тем, что их пребывание не соответствовало нашему миграционному законодательству. Руководителем этого учебного заведения я стал в 2004 году. Раньше он назывался лицей-интернат, в настоящее время находится в статусе — гимназия-интернат.

— Трудно представить, что это новое, современное здание раньше было развалинами детского сада.

— У татар есть такая поговорка: «Бирәм дигән колына чыгарып куяр юлына». (Чего не чаешь, то скоро сбывается). Чтобы привести в порядок здание школы, мы использовали любую возможность. Находили спонсоров среди родителей-бизнесменов, просили помощь у властных организаций. Однако самую большую помощь оказал наш президент Рустам Нургалеевич. После расчетов, выполненных проектно-строительным институтом, по его указу, к двум имеющимся был пристроен третий этаж. Там разместили интернат. Выделение правительством 72 миллионов рублей позволило осуществить еще одну мечту: построить актовый и спортивные залы. Сейчас наши девочки занимают призовые места, активно участвуя в районных и городских спортивных соревнованиях.

К слову, наши усилия по развитию школьной базы не остаются без внимания и постоянно поощряются. 5 октября 2009 года на торжественном открытии обновленного здания школы присутствовали почетные гости. Среди них были Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава столицы Ильсур Метшин. Когда Президент увидел, что Ильсур Раисович преподнес нам в подарок большой телевизор, то рассмеялся: «Раз такое дело, то подарок от Правительства должен быть еще больше. Что нужно тем, кто учится и живет в интернате? – и сам же молниеносно ответил. – Правительство дарит детям автобус!» При таком внимательном отношении хочется работать еще лучше!

— Ваша гимназия еще молода, но раздельное обучение мальчиков и девочек имеет многовековую историю. В первой половине XIX века учреждается Казанский Родионовский институт благородных девиц. Во второй половине того же столетия на частные пожертвования татарских женщин, таких как, например, Фатихи Аитовой, были открыты первая татарские женские гимназии. Известно, что первое подобное учебное заведение было открыто Бибимахруй — супругой Галимджана Баруди. На улице его имени и находится ваша гимназия.

— Раздельное воспитание и обучение девочек в разные периоды, в разных странах осуществлялось по-разному. Не удивительно, что для Казани такая потребность появилась в годы возрождения в Татарстане. Сейчас в нашей гимназии учатся не только дети из нашей республики, но и из Екатеринбурга, Москвы, Оренбурга, Республики Марий Эл, Башкортостана, Кировской области. На сегодняшний день здесь получают знания 270 девочек. В гимназию принимаются после 6 класса. Порядок приема такой: в первом туре поступающие пишут тесты по математике, русскому языку и логике. По результатам тестов составляется рейтинг, и порядка 100 – 120 детей проходят во второй тур. На протяжении двух дней преподаватели проводят с ними уроки математики, татарского, русского, английского языков. После этого проверяются способности к усвоению полученных знаний. При формировании нового коллектива большую роль играют психологи. Сможет ли 13 – 14 летняя девочка-подросток жить вдали от семьи. Выяснение этого очень важная задача.

Не скрою, у нас высокие требования к детям. Из желающих поступить, статуса ученицы гимназии может добиться лишь одна из десяти. Если раньше в гимназиях воспитывались девочки из знатных семей, то и 4-ая татарская женская гимназия – для одаренных детей. Я убежден, что ребенок, которому родители с ранних лет уделяли время на воспитание, является талантливым!

В последние годы, благодаря поддержке Президента республики и Правительства для одаренных детей в Иннополисе и Казани открылись IT-лицей, Международная школа, в Нижнекамске – женский лицей. В нашей республике есть места, где можно всесторонне раскрыть таланты детей.

— В настоящее время преподавание второго иностранного языка по ФГОС должно быть обязательным. Эту проблему вы решили раньше других…

— Английскому и турецкому языкам у нас обучают со дня открытия гимназии. Большинство родителей ратуют за углубленное изучение английского языка детьми. Поэтому на этот предмет у нас выделено девять часов в неделю. Дополнительные занятия, по желанию родителей, проводятся за отдельную плату (свой счет). Кроме английского, в качестве второго иностранного, у нас преподается турецкий язык. Русскому и татарскому языкам и литературе как базовым общеобразовательным предметам, выделено по 5 часов в неделю. Я уже не раз делился в разных аудиториях одним интересным наблюдением. Дети, которые изучают турецкий язык, лучше осваивают и татарский. И число таких детей растет. Английский язык в учебных программах указан как язык для общения. В нашей же гимназии, начиная с 8 класса, такие предметы как химия, физика, математика, биология, информатика преподаются на английском языке. В век информационных технологий такой подход более чем востребован.

— В таком случае нужны педагоги, знающие не только свой предмет, но и иностранный язык.

— Да, таких специалистов очень мало. В свое время Татарский гуманитарно-педагогический институт начал готовить двуязычных педагогов. Но, к сожалению его закрыли. Я считаю, это большой ошибкой в эпоху глобализации. Такие специалисты нам очень нужны: и республике, и для развития нации. Сегодня, большинство учителей, преподающих на английском языке в гимназии, – наши выпускницы.

Такая технология называется CLIL (предметно-языковое интегрированное обучение). До сегодняшнего дня по данной технологии работали во всех странах, кроме нашей. Сегодня 4-ая татарская женская гимназия-интернат является одной из базовых школ, организованных с целью внедрения и развития этой системы в республике. Лабораторию CLIL в Институте филологии и межкультурной коммуникации возглавляет доктор физико-математических наук Лейла Леонардовна Салихова – научный руководитель нашей гимназии. Любой учитель после дополнительного обучения и сдачи экзамена может получить сертификат и статус международного специалиста.

— Разработана новая Концепция обучения татарскому языку и литературе. Было бы интересно узнать Ваше мнение о данном документе, как руководителя учебного заведения, накопившего большой опыт в языковом обучении.

Обучение татарскому языку в школах осуществляется по методике, сформированной еще в прошлом веке. Я говорю об этом, как учитель владеющий 4 языками, в том числе арабским и турецким. Это довольно грустно звучит, но в сравнении с другими методиками обучения языкам, мы очень сильно отстаем. Например, методика обучения английскому языку разработана лучшими учеными-языковедами и методистами из Оксфордского и Кембриджского университетов. Таким же образом разработана методика обучения турецкому языку. В Турции в этом важном направлении по государственному заказу работают специальные университеты. Красиво и красочно оформленные учебники содержат интересные тексты. Естественно, такая книга пробуждает интерес и дает стимул к изучению языка. У нас есть дети, воспитывающиеся в смешанных семьях. Они легко и свободно общаются не только на турецком, но и на татарском языке. Оригинальная методика обучения турецкому языку позволяет их речевому аппарату приспособиться и к татарскому языку. В эпоху глобализации изучение родного языка только в школе и без современных учебников на основе всемирно известных методических разработок (методик) – очень сложная задача. Сверх этого школьные библиотеки должны быть укомплектованы иностранной литературой. Также необходимо умение пользоваться электронными ресурсами. У нас все это есть, и все полностью удовлетворяет потребности детей, изучающих иностранные языки.

— Вы сказали, что по некоторым предметам обучение ведется на английском языке. А как вы решаете проблему с учебниками? Ведь они наверняка есть.

— Список учебников утверждает федеральное министерство. Поскольку основные предметы преподаются на английском языке, для нас очень важно иметь качественные и содержательные учебники на английском языке. К сожалению, в России их нет. Поэтому учителям приходится работать с разными учебниками. Отличное владение языками открывает для наших учениц и двери многих зарубежных вузов. При поступлении в университет, степень владения языком проверяют при помощи тестов Foundation. Нужно отметить, что желание получить высшее образование за рубежом у молодежи раньше было сильнее. Были годы, когда 4 – 5 наших выпускниц поступали в американские, турецкие вузы. Сейчас 4/5 учащихся нашей гимназии при сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике набирают высший балл. Это дает возможность без проблем поступить в самые престижные татарстанские и федеральные вузы.

— Ваша гимназия хоть и не институт благородных девиц, но наверняка вы также уделяете внимание подготовке девочек к семейной жизни. А то, что гимназия женская, требует особого, более тонкого подхода к воспитанию.

— Воспитание, как отдельная дисциплина, программой не предусмотрена. Однако проведение уроков воспитания каждый день у нас стало обязательным условием. Тематика разная – начиная от бесед об уважении к родителям и взрослым до отношений между парнем и девушкой, мужем и женой. Уроки ведутся на татарском и русском языках. Процесс воспитания происходит на примерах, а положительным примером для наших учениц являются их воспитатели. В основном это наши же выпускницы, молодые девушки, студентки III ­– IV курсов высших учебных заведений. Я считаю, что воспитанием девушек должны заниматся не только женщины, но и мужчины. Поэтому в гимназии вместе со мной работают восемь преподавателей-мужчин. Взаимодействие с родителями учениц идет по отработанной системе. Встречаемся с ними не только в школе, но и ходим в гости, знакомимся с условиями проживания, семейными взаимоотношениями. Из всех геометрических фигур, самой прочной является треугольник. У нас точно такая же модель: одна сторона – дети, вторая – школа, третья – это родители, семья.

Перевод с татарского: Ибрагим КУРМАНОВ