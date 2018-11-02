Сельские школы получат финансирование

Вопросы образования обсудили сегодня на заседании Президиума фракции «Единая Россия». В нем приняла участие Министр просвещения Ольга Васильева. Об этом информирует пресс-служба Госдумы.

В ходе заседания министр рассказала о деталях национального проекта «Образование».

— В этом году впервые в строке бюджета появилось финансирование сельских школ. Это очень важно для нас. Я напомню, что у нас большая часть школ – 26 тысяч – это сельские школы. И мы должны построить в селах и в поселках городского типа, которые не относятся к малым городам, 16 тысяч школ. А непосредственно на селе мы должны обеспечить 24,5 тысячи новых школьных мест, — сообщила Ольга Васильева.

Также в рамках заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся безопасности детей в интернете, организации внеурочной деятельности в учебных заведениях, необходимости сокращения избыточной отчетности педагогов и обновления школьных автобусов.