Школа Фоата Комарова

Впервые в конце 2017 года в Казани был проведен I Форум Приволжского федерального округа по государственно-частному партнерству, который был поддержан Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В последние годы в нашей респуб­лике активно развиваются инфраструктурные проекты, в том числе в сфере образования, на основе частных инвестиций и бюджетного финансирования. В этом Республика Татарстан, являясь одним из наиболее экономически развитых регионов России, следует самым передовым мировым трендам. Как сказал в августе 2017 года на встрече в Доме дружбы народов Татарстана с лучшими директорами татарских школ России председатель комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Ирек Гильмутдинов, в Москве с использованием подобных механизмов активно открываются частные национальные школы, в том числе еврейские.

Одной из самых первых в рамках государственно-частного партнерства была создана школа в городе нефтяников Альметьевске на юго-востоке Татарстана. Ее так просто и прозвали в народе «школа Комарова». Действительно, идео­логом ее появления, а самое главное основным инвестором стал известный руководитель, бывший депутат Госдумы РФ, ныне депутат Государственного Совета РТ и совладелец АО «СМП – Нефтегаз» Фоат Комаров. Помнится начало 90-х годов, когда после снятия железного занавеса многие богатые чиновники и бизнесмены устремились за границу вместе со своими детьми. Тогда было престижно отдать своего ребенка учиться в колледжи Швейцарии или Англии. Наверное, многие стали успешными людьми, получив западное образование и оставшись работать в зарубежных странах. Были и такие семьи, которые могли себе финансово позволить подобное обучение, однако не могли лишить ребенка домашнего уюта, любви и ласки родителей. Сейчас многие психологи подтверждают, что не каждый ребенок в подростковом возрасте сможет осилить непростой путь без поддержки родителей в чуждой среде.

Не секрет, что при строительстве первой частной школы, ее идеолог Фоат Фагимович руководствовался желанием дать лучшее образование именно в своем родном городе не только своим детям, но и детям сотрудников своего предприятия и жителям города. Кстати, у него самого трое сыновей и две дочери. Для того чтобы удовлетворить свое любопытство и узнать, смогла ли эта школа стать успешной, я направилась в это учебное заведение, которое по праву считается лучшим в Альметьевске.

На пороге этого здания, внешне похожего на замок, нас встретила привлекательная руководительница – директор НОУ средняя школа № 23 «Менеджер» Елена Резаева.

– Сегодня после изменения количества часов преподавания татарского языка национальная интеллигенция обращается к бизнесменам, чтобы они открыли частные татарские школы для желающих. Получается, что Фоат Фагимович намного опередил их и, насколько я знаю, на сегодняшний день он является в Татарстане единственным известным бизнесменом, который не побоялся вложить крупные инвестиции в образование. Сегодня ваша школа является пятикратным победителем Всероссийского конкурса «Школа года». Какая идея легла в основу ее создания?

– Действительно, эта школа строилась по запросам и рекомендациям основного инвестора Фоата Фагимовича. У нас обучались его дети, которые спустя годы привели его внуков в детсад. Одним из ожиданий является сохранение культуры и традиций народов, проживающих в Татарстане. Это, прежде всего, касается сохранения языка: начиная с детского сада обучение идет на двух языках – на русском и татарском. К нам приходят дети разных национальностей и от смешанных браков, так что порой бывает тяжело определить национальность. Воспитательный процесс или режимные моменты ведутся на двух языках, образовательная деятельность на русском. Школа функционирует более двадцати двух лет с момента создания в 1995 году, и сегодня она как «Лучшая школа» внесена в Большую Российскую энциклопедию. Если говорить об идеологии школы, то ее можно сформулировать как «Образование. Сотрудничество. Здоровье», что четко было прописано в уже выполненной программе развития школы «УСПЕХ». Сейчас мы работаем по программе развития школы на 2017-2020 годы.

В отличие от общепринятой, наша система непрерывного обучения начинается с трехлетнего возраста и продолжается до 18 лет – все дошколята и ученики находятся в едином образовательном пространстве. Это уникальная черта, которая выделяет нас среди других учебных заведений. Образование и воспитание в школе «Менеджер» отличаются от традиционного не только по форме, но и по содержанию. Помимо хорошей классической базы знаний, дети получают возможность углубленного изучения таких предметов, как физика, математика, обществознание, русский и английский языки. Для изучения английского языка была выбрана методика Oxford. По субботам мы приглашаем давать уроки иностранных студентов, носителей языка, которые учатся в КФУ. Все понимают, что без общения и создания коммуникационной среды усвоение любого языка до уровня свободного владения невозможно.

– Среди родителей бывают и те, которые не совсем удовлетворены организацией учебного процесса. Их недовольство вызывают перегруженное расписание, тяжелые «ранцы». В Прибалтике , к примеру, детям, чтобы облегчить их ношу, раздают учебники, поделенные на книжки по четвертям.

– Большинство наших педагогов являются родителями (а у многих из них дети теперь учатся в нашей школе), и раньше они сами сталкивались с этими проблемами. К счастью, теперь сложности позади, поскольку с первых лет работы школа идет двумя путями по сохранению, формированию и укреплению здоровья. Это создание комфортных условий для всех участников образовательной деятельности и организация медицинского сопровождения. В основе нашей системы лежит концепция по оптимизации образовательного пространства, автором которой являлся кандидат педагогических наук В.Д. Кобяков. Одной из ее составляющих является создание пятичетвертной структуры учебного года. Во-первых, мы уменьшили количество переключений с предмета на предмет в день с 5-7 до 2-4. Исходя из нашего опыта могу сказать, что внедренная нами система спаренных уроков (35-5-35) позволяет осуществлять мини-погружения в изучение предмета и добиваться более глубокой систематизации знаний.

Во-вторых, такой научный подход позволил решить и «физическую» проблему «тяжелого портфеля», по поводу которого медики давно бьют тревогу. Он у наших учащихся намного легче, чем у обычного школьника. Дополнительно в школьное расписание для повышения физической активности учащихся мы ввели динамическую паузу. Это помимо уроков физкультуры, которые проходят и в бассейне, и в отлично оснащённом спортивном зале, и, конечно, на открытом воздухе.

Достижения (на основе этих новых технологий) подтверждаются нашей победой в Республиканском и Всероссийском конкурсах «Школа – территория здоровья». Кроме этого, в Министерстве образования и науки Татарстана нас признали «Школой, содействующей здоровью, «золотого уровня».

– Успех и уникальность школы во многом определяется выбранной методикой преподавания и образовательными технологиями. На какой из них вы остановили свой выбор?

– В учебном процессе, начиная от детского сада, начальной школы и заканчивая основной школой, мы используем технологию деятельностного метода обу­чения. Все наши педагоги успешно освоили базовые курсы. Наша школа стала экспериментальной площадкой Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000» Людмилы Петерсон.

Все педагоги школы владеют технологией критического мышления, технологией проектной деятельности и визуализации. Коллектив участвует в реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Та работа, которая ведется с младшего возраста и заканчивается в 11 классе, в итоге ознаменовывается показательными результатами по экзаменам, по ЕГЭ. Они в целом намного выше, чем по республике. Это 63 балла по общей математике, 75 баллов по русскому языку, 77 баллов по иностранному языку, 64 балла по информатике и 61 балл по физике. Три года назад в нашей школе один из выпускников набрал 100 баллов по физике.

Стабильным результатам ЕГЭ по всем предметам, включенным в федеральный перечень, способствует работа школьного центра по подготовке к итоговому экзамену. Педагоги работают с группами ребят независимо от наполняемости. В том случае, если отдельный предмет, к примеру физику, выбрал всего один ученик, то учитель индивидуально ведет работу с ним по подготовке к экзамену. Кроме этого, психолог работает со всеми обучающимися по программе «психологическое сопровождение обучающихся и родителей при подготовке и сдаче ЕГЭ».

– У вашей школы есть и официальное, очень звучное имя – «Менеджер».

Ставят ли ваши педагоги своей целью воспитание грамотных управленцев и экономистов?

– В процессе обучения педагоги ставят перед собой задачу уйти от унифицированных форм образования и разработать индивидуальный подход, в котором каждый воспитанник может найти себя и который позволяет раскрыть его потенциал. Для этого каждый учитель работает по индивидуально разработанной дорожной карте и ежегодно проводит самоаудит своей деятельности.

Я на днях перечитала роман «Финансист», принадлежащий перу Теодора Драйзера, моего любимого американского писателя. Это первое произведение из «Трилогии желаний». Если вы помните сюжет, то именно окружение и финансово-экономическая среда с детства формируют личность главного героя Фрэнка Каупервуда – коммерсанта и биржевого дилера. Как спекулянт и маклер он использует все средства для достижения власти и богатства. Не беря в счет его корыстные цели, можно согласиться с тем, что на становление личности, успех в жизни влияние оказывают полученные знания, одноклассники, педагоги и окружение.

Образование не стоит на месте, постоянно развивается, и педагоги должны идти с опережением. С Министерством образования и науки РТ у нас заключено соглашение, в соответствии с которым все педагоги на бюджетной основе проходят процедуры аттестации и курсы повышения квалификации раз в три года. В течение года педагогический коллектив прошел дистанционные курсы при МГПУ по теме «Оценка достижений обучающихся в соответствии с ФГОС». Сегодня запущены еще пять курсов, в том числе педагоги проходят курсы обучения детей с ОВЗ.

У нас стабильный педагогический коллектив. Изменение кадров происходит лишь тогда, когда педагоги выходят на пенсию. Учитель физики приезжает к нам из Нижнекамска. А педагогов начальных классов мы готовим сами. Когда-то и я сама пришла в эту школу учителем начальных классов в возрасте 27 лет, имея за плечами педагогическую практику в школе №13 г. Альметьевска.

– Как формируется бюджет школы? Тяжело ли попасть к вам в школу и в чем заключается участие родителей в образовательном процессе?

– Бюджет складывается не только из родительских взносов, частично через профильное министерство осуществляется подушевое финансирование. Третьим источником являются муниципальные средства, связанные с оплатой коммунальных расходов.

Мы не ведем специальный отбор в школу, в нее попадают все желающие. Обучение является платным и составляет пятнадцать тысяч рублей в детском саду и в школе. Само учреждение относительно небольшое – в нем учатся 345 учеников, из них 40 детей в детском саду. Стоимость питания варьируется от количества (двухразовое в школе и пятиразовое в детском саду) и составляет 1,2 до 1,7 тысяч рублей. Чтобы не было накладно, мы пытаемся удешевить стоимость и варьируем меню. Сейчас, к примеру, родители изъявили желание, чтобы в нем было побольше фруктов. Они проводят опрос, результаты которого передают через Совет родителей.

Родители предъявляют повышенные требования ко всему, в том числе к учебному процессу. Когда в начале учебного года мы формируем учебный план, то узнаем запросы и мнение родителей в той части, которую они имеют право выбирать. Дважды в год на сайте школы проходит неперсонифицированное анкетирование родителей и обучающихся: в сентябре «Ваши ожидания в отношении образовательной деятельности в школе», а в мае «Степень удовлетворенности качеством образовательной деятельности». Учебный план обсуждается на родительском собрании.

– Внесены ли изменения в учебный план в связи с недавними требованиями органов Прокуратуры?

–Мы, как любая общеобразовательная школа, имеем аккредитацию и лицензию об основном и среднем образовании и работаем в соответствии с федеральными стандартами и федеральным компонентом. Конечно, все было приведено в соответствие согласно количеству часов, отведенных на изучение русского языка и литературы по ФГОС. Однако у меня возникает вопрос, а разве раньше мы не следовали этим требованиям? На самом деле все всегда выполняли тот предписанный объем обучения русскому языку и литературе и делали это в рамках учебного плана своей школы. Организация образовательного процесса в нашей школе дает возможность увеличить количество часов за рамками учебного плана, это необходимо для практического закрепления теории, расширения и углубления изучаемых предметов и проходит во вторую половину дня в виде проектных кружков, объединений и творческих мастерских. Мы не нарушаем нормы Сан и ПИн и при этом выполняем образовательные программы в полном объеме. Если по итогам нашего внутреннего мониторинга складывается картина снижения знаний по отдельному предмету или дети слабо владеют той или иной темой, то педагоги работают с учениками по специально составленному плану. Так в пятом классе был введен урок «ментальная арифметика».

Одним из важных направлений являются занятия детей в драматургическом кружке, в котором отлично развивается сценическая речь и идет изучение современных языков. АО «СМП–Нефтегаз» финансирует различные проекты, один из последних – это постановка спектакля «Алиса в стране чудес» на сцене Альметьевского драматического театра. Билеты на спектакль продаются, так что можно говорить о первом заработке наших учеников.

– Во время встречи с главой Альметьевска Айратом Хайруллиным он подчеркнул, что, в соответствии со «Стратегией развития 2030», усилия городских начальников будут направлены на то, чтобы дети, родившиеся в нефтяном краю, после получения высшего образования возвращались в свой родной город. Была высказана интересная мысль, что будущий президент страны, который будет избран к этому сроку, возможно, учится в Альметьевске сегодня. А какое будущее выбирают ваши выпускники?

– Мы нацелены на то, чтобы наши выпускники продолжили свое образование в российских вузах. В последние два года большинство из выпускников выбирают К(П)ФУ. Часть абитуриентов уезжает в Санкт-Петербург и Москву, выбирая МГУ, ВШЭ, Санкт-Петербургский политехнический университет и другие престижные вузы. Часть возвращается в родной город. Однако среди выпускников есть и те, кто в дальнейшем выбирает зарубежное образование. Их возвращение на родину после получения качественного образования зависит от наличия мест работы на месте. Все это свидетельствует о том, что обучение в частной школе даже в таком небольшом по меркам России городе, как Альметьевск, может приносить в будущем огромные дивиденды для страны.